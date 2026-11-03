مانور پدافند غیرعامل با هدف ارتقای آمادگی مراکز توانبخشی و افزایش تاب‌آوری جامعه هدف، در یکی از مراکز نگهداری معلولان ذهنی بی‌سرپرست مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل بهزیستی استان خراسان رضوی گفت: این مانور پدافند غیرعامل با محوریت تخلیه اضطراری مراکز توانبخشی انجام شد تا میزان آمادگی مجموعه‌ها برای مدیریت شرایط بحرانی و تداوم خدمات‌رسانی در صورت بروز حوادث ارزیابی شود.

مهدی برجی افزود: ارتقای تاب‌آوری روانی و افزایش آمادگی مراکز و مؤسسات تحت پوشش برای مواجهه با شرایط بحرانی، از اولویت‌های اصلی سازمان بهزیستی است.

این مقام مسئول با اشاره به نقش مؤسسات مردم‌نهاد و خیریه‌ها در ارائه خدمات بهزیستی، تأکید کرد : آمادگی مجموعه‌های مردم نهاد برای تداوم خدمات‌رسانی در شرایط بحران و حوادث احتمالی، اهمیت بسیاری دارد.

مهدی برجی گفت: از ابتدای امسال، تاکنون سه مانور در مراکز مختلف استان برگزار شده است تا آمادگی مجموعه‌ها برای مدیریت شرایط اضطراری ارزیابی و تقویت شود.

وی افزود:هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی و درمانی، از جمله جمعیت هلال‌احمر و دانشگاه علوم پزشکی، در حفظ انسجام اجتماعی و عبور از شرایط بحران نقش مهمی دارد.