فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از کشف ۳۱ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال از یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرهنگ ناصر باباخانی گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی، مأموران واحد مبارزه با کالای قاچاق شهرستان زنجان حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور زنجان - تبریز به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران با هماهنگی قضایی و در بازرسی از این خودرو موفق به کشف ۳۱ هزار نخ سیگار قاچاق شدند که برابر نظر کارشناسان مربوطه، ارزش آن بیش از یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ باباخانی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.