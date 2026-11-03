مدیر آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد از تجلیل هنرجویان برتر هنرستان کشاورزی در رشته‌های گیاهان دارویی و شیلات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، علی شیر زهرایی مدیر آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد گفت: در آیینی با حضور رئیس مرکز و استادان هنرستان کشاورزی وابسته به آموزش و پرورش از هنرجویان برتر تحصیلی در دو رشته گیاهان دارویی و شیلات تجلیل شد.

زهرایی افزود: این هنرجویان در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ بر اساس معدل و کیفیت تحصیلی، رتبه نخست رشته‌های خود را کسب کرده‌اند.