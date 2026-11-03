تجلیل از هنرجویان برتر هنرستان کشاورزی بویراحمد
مدیر آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد از تجلیل هنرجویان برتر هنرستان کشاورزی در رشتههای گیاهان دارویی و شیلات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، علی شیر زهرایی مدیر آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد گفت: در آیینی با حضور رئیس مرکز و استادان هنرستان کشاورزی وابسته به آموزش و پرورش از هنرجویان برتر تحصیلی در دو رشته گیاهان دارویی و شیلات تجلیل شد.
زهرایی افزود: این هنرجویان در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ بر اساس معدل و کیفیت تحصیلی، رتبه نخست رشتههای خود را کسب کردهاند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد با اشاره به برگزاری این نشست در آستانه ۱۳ آبان، ادامه داد: در این نشست، مقدمات حضور پرشور دانشآموزان در مراسم روز دانشآموز بررسی و راهکارهای لازم برای مشارکت گسترده آنان مطرح شد.