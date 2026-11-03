وزیر نیرو با اشاره به اجرای طرح‌های گسترده در حوزه‌های برق و آب در استان آذربایجان غربی گفت: توسعه زیرساخت‌های آبی و برقی کشور با جدیت ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عباس علی آبادی وزیر نیرو افزود: حضور در این استان با هدف ابلاغ پیام ریاست جمهوری و دولت به مردم و همچنین بررسی نزدیک وضعیت زیرساخت‌ها صورت گرفته است.

وی با اشاره به پتانسیل‌های بالای توسعه در استان آذربایجان غربی، گفت: طرح‌های متعددی را در بخش‌های برق و آب در دستور کار داریم که اجرای آن‌ها در حال پیگیری است.

علی آبادی همچنین با اشاره به برنامه‌های سفر خود در استان، بیان کرد: در جریان این سفر، ضمن بازدید از پروژه‌های در حال اجرا، از برخی تأسیسات مهم در مناطق مختلف استان بازدید و پروژه هایی را افتتاح خواهیم کردکه جزئیات مربوط به پروژه‌های آبی استان اعلام خواهد شد.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در این سفر، نمایندگان مجلس نیز حضور دارند و قرار است با مقامات اجرایی استان، مسائل مربوط به توسعه زیرساخت‌ها و چالش‌های موجود مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به پیوند عاطفی خود با مردم این منطقه گفت: به دلیل سابقه حضور و زندگی در این استان، حضور در اینجا برای من بسیار حائز اهمیت است.