به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس دامپزشکی شهرستان کبودراهنگ گفت: ۴ واحد تولید خوراک دام و طیور هم در این شهرستان در حال ساخت است که با بهره‌برداری این واحد‌ها تولید به بیش از ۲۲۰ هزار تن در سال خواهد رسید.

آرش آرایش با اشاره به اینکه یکی از واحد امسال بعنوان واحد نمونه کشوری در حوزه کارآفرینی انتخاب شد افزود: در واحد‌های تولید خوراک دام و طیور برای ۱۲۰ نفر اشتغالزایی شده است.