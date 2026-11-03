برنامه دیدارهای تیم ملی فوتسال بانوان ایران در چین
تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان در مسابقات چین، چهار دیدار مقابل تیمهای ملی هنگکنگ و چین برگزار خواهد کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی فوتسال بانوان ایران در رقابتهای بینالمللی چین، ۱۵ تا ۲۰ آبان در شهر یینچوان به مصاف تیمهای ملی چین و هنگکنگ میرود.
ملیپوشان فوتسال بانوان ایران در این مسابقات، دو بار مقابل هنگکنگ و دو بار مقابل تیم ملی چین به میدان خواهند رفت.
برنامه دیدارهای تیم ملی فوتسال بانوان ایران به شرح زیر است:
۱۵ آبان: ایران – هنگکنگ، ساعت ۱۶:۳۰
۱۶ آبان: ایران – چین، ساعت ۱۶:۳۰
۱۸ آبان: ایران – هنگکنگ، ساعت ۱۶:۳۰
۲۰ آبان: چین – ایران، ساعت ۱۹:۰۰
همه دیدارها در سالن ورزشی یینچوان چین برگزار خواهد شد.