تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان در مسابقات چین، چهار دیدار مقابل تیم‌های ملی هنگ‌کنگ و چین برگزار خواهد کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی فوتسال بانوان ایران در رقابت‌های بین‌المللی چین، ۱۵ تا ۲۰ آبان در شهر یینچوان به مصاف تیم‌های ملی چین و هنگ‌کنگ می‌رود.

ملی‌پوشان فوتسال بانوان ایران در این مسابقات، دو بار مقابل هنگ‌کنگ و دو بار مقابل تیم ملی چین به میدان خواهند رفت.

برنامه دیدار‌های تیم ملی فوتسال بانوان ایران به شرح زیر است:

۱۵ آبان: ایران – هنگ‌کنگ، ساعت ۱۶:۳۰

۱۶ آبان: ایران – چین، ساعت ۱۶:۳۰

۱۸ آبان: ایران – هنگ‌کنگ، ساعت ۱۶:۳۰

۲۰ آبان: چین – ایران، ساعت ۱۹:۰۰

همه دیدار‌ها در سالن ورزشی یینچوان چین برگزار خواهد شد.