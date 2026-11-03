مدیرکل هواشناسی اردبیل با اشاره به پدیده‌های جوی مورد انتظار نسبت به رگبار باران در مناطق مرکزی و جنوبی استان، شهرستان‌های انگوت و گرمی و ناحیه‌های منتهی به کوهستان سبلان و دامنه کوه‌های باغرو هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید کوهی مدیرکل هواشناسی اردبیل گفت: سامانه بارشی، تا اواخر وقت سه‌شنبه استان اردبیل را تحت تاثیر قرار خواهد داد و شاهد باران، گاهی به صورت رگبار و رعد و برق موقت و بارش برف در ارتفاعات سبلان خواهیم بود.

وی ادامه داد: پدیده‌های جوی در بازه زمانی مورد اشاره در محدوده گردنه حیران و اسالم همراه با مه غلیظ پیش‌بینی می‌شود و احتمال جاری شدن روان‌آب در برخی آبراهه‌ها و مسیل‌ها در پی این شرایط جوی وجود دارد.

کوهی به مردم توصیه کرد علاوه بر خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی، تمهید‌های لازم برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی ناشی از مخاطره‌های جوی را در نظر بگیرند.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل اضافه کرد: در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه نیز پدیده غالب جوی در مناطق مرکزی و جنوبی استان اردبیل، وزش گرم‌باد جنوبی (گرمیج) خواهد بود و گاهی با سرعت تند تا به نسبت شدید خواهد وزید و از اواخر وقت پنجشنبه (۱۴ آبان) با نفوذ سامانه‌ای بارشی تا اواسط هفته آینده جو استان ناپایدار خواهد شد.