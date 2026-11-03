معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزیر نیرو، با تأکید بر ضرورت پیشگامی صنعت برق در توسعه هوش مصنوعی و هوشمندسازی، گفت: هوش مصنوعی باید در خدمت مأموریت‌های اصلی صنعت آب و برق و ارتقای بهره‌وری قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نشست هم‌اندیشی ماشاءالله تابع‌جماعت، معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزیر نیرو با مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران شرکت مادرتخصصی توانیر با هدف بررسی برنامه‌ها، ظرفیت‌ها و اولویت‌های صنعت برق در حوزه فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و هوش مصنوعی برگزار شد.

در این نشست، موضوعاتی همچون توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، ارتقای خدمات هوشمند، حکمرانی و بهره‌گیری از داده‌ها، تدوین نقشه راه هوش مصنوعی در صنعت آب و برق، تقویت امنیت سایبری، توسعه آموزش‌های تخصصی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های فناور و بخش خصوصی و همچنین هم‌راستاسازی برنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه با سیاست‌ها و رویکرد‌های وزارت نیرو مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت تعریف طرح‌های کاربردی و خروجی‌محور با تمرکز بر بهبود بهره‌برداری، افزایش تاب‌آوری، اصلاح فرآیندها، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت و سرعت ارائه خدمات تأکید شد.

تابع‌جماعت با اشاره به نقش تعیین‌کننده هوش مصنوعی در شکل‌دهی آینده صنایع، پیشگامی صنعت برق در این عرصه را ضرورتی راهبردی دانست و اظهار کرد: با توجه به جایگاه زیربنایی صنعت برق در توسعه فناوری‌های نوین، این صنعت باید علاوه بر بهره‌گیری از دستاورد‌های هوش مصنوعی، نقش فعالی در توسعه و به‌کارگیری آن ایفا کند.

وی افزود: از این رو، تدوین و استقرار برنامه‌ها و رویکرد‌های منسجم در حوزه هوشمندسازی و هوش مصنوعی، متناسب با نیاز‌ها و مأموریت‌های صنعت، اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاون وزیر نیرو ضمن قدردانی از اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده در این زمینه، بر تسریع در پیشبرد و تکمیل طرح‌های در دست اجرا تأکید کرد و بهره‌گیری هدفمند از این فناوری را در حوزه‌هایی نظیر مدیریت مصرف، شناسایی و کاهش تلفات شبکه، بهینه‌سازی بهره‌برداری و ارتقای کارآمدی خدمات ضروری دانست.

تابع‌جماعت با تأکید بر اینکه توسعه هوش مصنوعی نباید صرفاً به اجرای طرح‌های مقطعی محدود شود، خاطرنشان کرد: این فناوری باید به‌صورت مسئله‌محور و در راستای مأموریت‌های اصلی صنعت آب و برق به کار گرفته شود و نتایج آن در بهبود عملکرد، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات قابل ارزیابی باشد.

وی در پایان تصریح کرد: به همین منظور، لازم است در کنار ترسیم افق‌های بلندمدت، برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز با تعیین اولویت‌ها، زمان‌بندی مشخص و شاخص‌های سنجش عملکرد تدوین شود تا ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و فناورانه، مسیر تحقق اهداف هوشمندسازی با انسجام و اثربخشی بیشتری دنبال شود.