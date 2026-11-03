دومین میز لرزه بزرگ ایران با ظرفیت آزمایش سازه‌هایی تا وزن ۲۰ تن و قابلیت اعمال نیرو‌های لرزه‌ای با قدرت ۱۰ تن، پس از یک سال طراحی و ساخت با تکیه بر توان پژوهشگران و امکانات داخلی، در دانشگاه قم به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مجید یزدان‌دوست، مدیر آزمایشگاه مطالعات لرزه‌ای دانشگاه قم، با اشاره به مشخصات فنی این دستگاه گفت: میز لرزه ساخته‌شده در ابعاد ۲ در ۳ متر طراحی شده و قابلیت حمل مدل‌هایی تا وزن ۲۰ تن را دارد. این دستگاه می‌تواند نیرویی تا ۱۰ تن با فرکانس ۳۰ هرتز به مدل مورد آزمایش اعمال کند و پاسخ لرزه‌ای سازه را به نمایش بگذارد.

وی با بیان اینکه میز لرزه کاربرد مهمی در مطالعات مهندسی زلزله دارد، افزود: از این دستگاه برای تدوین آیین‌نامه‌های بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها و همچنین انجام پژوهش‌های تخصصی در حوزه لرزه‌شناسی استفاده می‌شود.

یزدان‌دوست در تشریح نحوه عملکرد این دستگاه اظهار کرد: ابتدا سازه مورد نظر در شرایط مشخص مدل‌سازی و روی میز لرزه نصب می‌شود؛ سپس با توجه به زلزله طرح، نیرو‌های لرزه‌ای به مدل اعمال و پاسخ آن ثبت می‌شود. بر اساس نتایج این آزمایش‌ها می‌توان نقاط ضعف و قوت سازه را شناسایی و راهکار‌های لازم برای بهبود عملکرد لرزه‌ای آن ارائه کرد.

مدیر آزمایشگاه مطالعات لرزه‌ای دانشگاه قم با اشاره به روند اجرای این طرح گفت: طراحی و ساخت این دستگاه از سال ۱۴۰۴ آغاز شد و طی حدود یک سال با همکاری پژوهشگران و بهره‌گیری از امکانات داخلی به سرانجام رسید.

وی افزود: با راه‌اندازی این میز لرزه، زمینه استفاده محققان سراسر کشور و پژوهشگران کشور‌های همسایه از ظرفیت‌های آزمایشگاهی دانشگاه قم فراهم شده است.

استاندار قم نیز در مراسم بهره‌برداری از این دستگاه با اشاره به قرار گرفتن ایران در شمار مناطق لرزه‌خیز جهان گفت: توسعه زیرساخت‌های پژوهشی در حوزه زلزله، علاوه بر کمک به مطالعات پایه‌ای، می‌تواند در برنامه‌ریزی برای توسعه مناطق و کاهش خسارت‌ها و آسیب‌های ناشی از زلزله نقش مؤثری داشته باشد.

حجت‌الاسلام شریفی، رئیس دانشگاه قم، نیز با اشاره به جایگاه آزمایشگاه‌های این دانشگاه در سطح کشور اظهار کرد: دانشگاه قم از ظرفیت آزمایشگاهی گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف علمی برخوردار است و در حال حاضر ۴۰ آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقاتی و ۶۲ آزمایشگاه آموزشی در رشته‌های مختلف از جمله علوم پایه و فنی و مهندسی در این دانشگاه فعالیت می‌کنند.

وی افزود: این ظرفیت گسترده، فرصت مناسبی برای انجام مطالعات تخصصی و توسعه فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان و استادان دانشگاه فراهم کرده است.