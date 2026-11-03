به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «دوستش داشته باش» عنوان مجموعه رباعی‌های میلاد عرفان‌پور، شاعر معاصر است؛ شاعری که در سال‌های فعالیت ادبی خود، توجه ویژه‌ای به قالب رباعی داشته و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های این قالب کهن، تجربه‌ها و دریافت‌های انسانی را در چهار مصراع کوتاه و موجز به تصویر کشیده است.

رباعی، با وجود کوتاهی و ایجاز، فرصتی برای بیان عمیق‌ترین احساسات و اندیشه‌هاست. میلاد عرفان‌پور در این مجموعه، با زبانی شاعرانه و بیانی تأمل‌برانگیز، مخاطب را به مکث در لحظه‌ها و دوباره دیدن جهان پیرامون دعوت می‌کند.

عنوان کتاب، «دوستش داشته باش»، خود یادآور دعوتی ساده، اما عمیق به دوست‌داشتن است؛ دعوتی که می‌تواند از انسان و جهان پیرامون آغاز شود و در لایه‌های مختلف زندگی و عاطفه امتداد پیدا کند.

عرفان‌پور از شاعران شناخته‌شده رباعی معاصر است که در آثار خود کوشیده است ضمن حفظ پیوند با سنت ادبی فارسی، به این قالب دیرپای شعری بیانی امروزی ببخشد.

مجموعه «دوستش داشته باش» از آثار میلاد عرفان‌پور است که در قالب رباعی و در انتشارات شهرستان ادب منتشر شده و برای علاقه‌مندان به شعر کوتاه فارسی و به‌ویژه رباعی معاصر، می‌تواند خواندنی باشد.