بر اثر برخورد قطار مسافری با یک مرد مسن در نزدیکی ایستگاه راه آهن سمنان ، دست راست این فرد قطع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان از وقوع حادثهبرخورد قطار تهران - مشهد با یک فرد مسن در نزدیکی ایستگاه راه‌آهن سمنان و قطع شدن دست راست وی خبر داد.

آتشپاد علی‌اصغر تاج‌آبادی گفت : این حادثه بامداد امروز رخ داد و پس از اعلام گزارش آن به سامانه ۱۲۵، ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله نیرو‌های امداد و نجات را به محل حادثه در محدوده ایستگاه راه‌آهن سمنان اعزام کرد.

وی افزود: نیرو‌های آتش‌نشانی پس از حضور در صحنه حادثه مشاهده کردند که یک مرد مسن به دلایل نامشخصی با قطار برخورد کرد و متأسفانه در اثر شدت برخورد، دست راست این فرد از ناحیه بازو قطع شده است.

تاج‌آبادی تصریح کرد: آتش‌نشانان و نجاتگران سازمان بلافاصله ضمن رعایت نکات ایمنی و تثبیت صحنه حادثه، اقدامات اولیه امدادی را انجام داده و مصدوم را به عوامل اورژانس تحویل دادند.

علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.