به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: این رویداد با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت و گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، به ویژه شهید ماکان نصیری برگزار شد.

حبیب الله مسیحی افزود: بیش از ۵ هزار دانش آموز مقطع ابتدایی در این مسابقه شرکت کردند که در نهایت سی اثر به مرحله استانی راه یافت.

وی گفت: از این شمار، آثار شش تن به مرحله کشوری راه می‌یابد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: برگزیدگان مرحله کشوری پس از ارزیابی آثارِ منتخبان استانی معرفی می‌شوند.

منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان هم گفت: از بین دانش آموزان شرکت کننده در این مسابقه، سفیران محیط زیست و محیط یار برای فعالیت در مدارس انتخاب می‌شوند.

پروین پشتکوهی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان نیز گفت: استفاده از قصه گویی، نقش مهمی در آموزش معنادار مفاهیم و پرورش خلاقیت دانش آموزان دارد.

بیشتر بخوانید: تجلیل از برگزیدگان جشنواره نوجوان خوارزمی و پژوهش سرا‌ها در بندرعباس