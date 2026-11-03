



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما به نقل از وبگاه خبری تک کرانچ، این قابلیت با عنوان «خودبهبودی بازگشتی» (RSI) شناخته می‌شود.

آنتروپیک اعلام کرده است که پیش‌تر از هوش مصنوعی برای توسعه مدل‌های جدید استفاده کرده و در برخی موارد شتاب افزایش قابلیت‌های آنها را به‌موقع تشخیص نداده است. برآورد‌های داخلی شرکت نیز از احتمال دستیابی قریب‌الوقوع به آستانه پیشرفت شتاب‌گرفته ناشی از هوش مصنوعی حکایت دارد.

بااین‌حال آنتروپیک تأکید دارد که هیچ‌یک از مدل‌های فعلی این شرکت هنوز از آستانه تعریف‌شده عبور نکرده‌اند و ارزیابی داده‌های مرتبط همچنان ادامه دارد. این شرکت همچنین هشدار داد که افزایش سرعت توسعه مدل‌ها می‌تواند از توانایی طراحی و اجرای تدابیر ایمنی پیشی بگیرد. آنتروپیک در همین راستا بازنگری در سیاست توسعه مسئولانه خود را بررسی می‌کند و بر حفظ نظارت معنادار انسانی در فرایند ساخت نسل‌های آینده هوش مصنوعی تأکید دارد.