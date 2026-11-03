برنامه‌های «به قلم بانو» و «نشان افتخار» رادیو صبا با معرفی کتاب طنز خانوادگی مهنا صادقی و بررسی آثار کلارا آبکار، مینیاتوریست برجسته ایرانی، روی آنتن می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه ادبی «به قلم بانو» روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ، با معرفی کتاب «پروژه سالاد شیرازی» نوشته مهنا صادقی، به بازتاب روایت‌های طنزآمیز و واقع‌گرایانه از زندگی روزمره یک زن و خانواده‌اش می‌پردازد.

این اثر با نگاهی کنایه‌آمیز چالش‌های زندگی شهری را روایت می‌کند و در این برنامه علاوه بر بررسی ویژگی‌های کتاب، بخش‌هایی از آن برای شنوندگان خوانده می‌شود.

«به قلم بانو» به تهیه‌کنندگی هدیه درویش ، یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه ساعت ۲۱:۴۵ از رادیو صبا پخش می‌شود.

همچنین برنامه «نشان افتخار» رادیو صبا امروز ساعت ۱۲:۱۵، با تهیه‌کنندگی مژگان فرزین و گویندگی مهدی مجنونی، به مرور زندگی و آثار کلارا آبکار، مینیاتوریست و تذهیب‌کار برجسته ایرانی می‌پردازد تا مخاطبان را با ظرافت‌ها و جلوه‌های هنر نگارگری و تذهیب اصیل ایرانی آشنا کند.

کلارا آبکار از جمله هنرمندانی بود که با شناخت عمیق از شیوه‌ها و فنون هنر‌های سنتی، توانست جلوه‌هایی از زیبایی، ظرافت و دقت را در آثار خود به نمایش بگذارد.

توجه به جزئیات، ترکیب‌بندی‌های هنرمندانه و استفاده از رنگ‌های چشم‌نواز، از ویژگی‌های آثار او به شمار می‌رود.

فعالیت‌های هنری این بانوی هنرمند، بخشی از تلاش‌های نسل هنرمندانی است که در روزگار معاصر، هنر نگارگری و تذهیب ایرانی را زنده نگه داشتند و به نسل‌های بعد معرفی کردند.