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۲۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر به کربلای معلی اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر با اشاره به اینکه این اردوی زیارتی کربلای معلی در قالب کاروانام البنین است، گفت: دختران یتم زیارت اولی بالای ۱۲ سال همراه با مادرنشان به مدت ۶ روز در کربلا حضور خواهند داشت.
مجید نگهبان افزود: در این اردو برای ارتقا فرهنگ عقیدتی و ایجاد نشاط و امید مددجویان برنامه ریزیهایی نیز انجام شده است.
وی بیان کرد: از ابتدای امسال ۳ هزار و پانصد مددجو تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در گروههای مختلف به اردوهای درون و برون استانی اعزام شدند.
قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر ادامه داد: یکی از مهمترین سیاستهای کمیته امداد امام خمینی (ره) توانمند سازی همه جانبه مددجویان در ابعداد گوناگون اقصادی، اجتماعی، معیشتی و فرهنگی است.