به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر با اشاره به اینکه این اردوی زیارتی کربلای معلی در قالب کاروان‌ام البنین است، گفت: دختران یتم زیارت اولی بالای ۱۲ سال همراه با مادرنشان به مدت ۶ روز در کربلا حضور خواهند داشت.

مجید نگهبان افزود: در این اردو برای ارتقا فرهنگ عقیدتی و ایجاد نشاط و امید مددجویان برنامه ریزی‌هایی نیز انجام شده است.

وی بیان کرد: از ابتدای امسال ۳ هزار و پانصد مددجو تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در گروه‌های مختلف به اردو‌های درون و برون استانی اعزام شدند.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر ادامه داد: یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) توانمند سازی همه جانبه مددجویان در ابعداد گوناگون اقصادی، اجتماعی، معیشتی و فرهنگی است.