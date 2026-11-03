به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز ارتباطات اورژانس گیلان اعلام کرد: صبح امروز گزارشی مبنی بر سقوط یک خانم از پل ۷۰۰ متری آستانه‌اشرفیه به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد که بلافاصله نزدیک‌ترین آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

در این حادثه، یک خانم ۱۸ ساله بر اثر سقوط، دچار تروما‌های متعدد شده بود که با وجود شدت جراحات، هوشیار بود.

کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات درمانی و مراقبتی پیش‌بیمارستانی، مصدوم را برای ادامه روند درمان به بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه منتقل کردند.