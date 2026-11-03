رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان گفت: از روز اجرای عملیات میدانی سرشماری تا کنون، حدود ۴۰ درصد پیشرفت داشته‌ایم و بسیاری از حوزه‌های سرشماری در استان مورد آمارگیری قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ علیرضا نورانی با اشاره به اهمیت اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش نوین ثبتی‌مبنا، گفت: این شیوه با بهره‌گیری از ظرفیت داده‌ها و اطلاعات ثبتی، زمینه تولید آمار‌های دقیق‌تر و به‌روزتر را فراهم می‌کند و نقش مهمی در ارتقای نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کشور دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با بیان اینکه عملیات سرشماری در روستا‌ها و شهر‌های هدف استان در حال انجام است، افزود: پیشرفت ۴۰ درصدی روند اجرای سرشماری در گیلان، سبب شده تا این استان در حال حاضر جزو استان‌های برتر کشور در اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ باشد.

علیرضا نورانی همچنین با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در اجرای موفق این طرح ملی، خاطرنشان کرد: اطلاعات حاصل از سرشماری، مبنای مهمی برای شناخت دقیق‌تر وضعیت جمعیتی و برنامه‌ریزی متناسب با نیاز‌های مناطق مختلف استان خواهد بود و همکاری مردم در ارائه اطلاعات صحیح، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف این طرح دارد.