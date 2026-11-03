در راستای کاهش دغدغه‌های مالی خانواده‌های دارای فرزند یا بستگان مبتلا به کم‌شنوایی، هیات امنای صرفه‌جویی ارزی و سازمان بیمه سلامت، با نهایی کردن توافق‌نامه‌ای جدید، پوشش بیمه‌ای قطعات یدکی پروتز‌های حلزون شنوایی را اجرایی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تجهیزات وارداتی، تأمین قطعات یدکی پروتزهای حلزون شنوایی همواره یکی از چالش‌های جدی برای خانواده‌ها بوده است. در پاسخ به این بحران، پس از نشست‌های مشترک میان معاونت درمان وزارت بهداشت، هیات امنای صرفه‌جویی ارزی و سازمان بیمه سلامت، راهکار جدیدی برای کاهش هزینه‌های بیماران تدوین شد.

بر اساس این سازوکار، شرکت‌های تأمین‌کننده مستقیماً با سازمان بیمه سلامت وارد قرارداد شده‌اند تا قطعات یدکی را در قالب پوشش بیمه‌ای عرضه کنند. در این مدل حمایتی، بخشی از هزینه توسط سازمان بیمه سلامت و مابه‌التفاوت آن از طریق منابع «طرح تجهیزیار» تأمین می‌شود تا بار مالی سنگین بر دوش خانواده‌ها کاهش یابد.

مسئولان حوزه سلامت این اقدام را گامی حیاتی در تداوم فرآیند توانبخشی بیماران می‌دانند؛ چرا که کیفیت زندگی و استمرار شنوایی این افراد، مستقیماً به دسترسی ارزان و به‌موقع به قطعات پشتیبانی بستگی دارد. هیات امنای صرفه‌جویی ارزی همچنین تأکید کرد که تلاش برای گسترش این تسهیلات و کاهش هزینه‌های جانبی درمان، در اولویت‌های اصلی این نهاد قرار دارد.