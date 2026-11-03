مانور قطع ارتباط مشترکان مرکز سنندج به بیجار همزمان با هفته پدافند غیرعامل و با هدف سنجش آمادگی و تاب‌آوری زیرساخت‌های ارتباطی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ارتباطات پایدار و امن از الزامات مدیریت بحران است.

موضوعی که در مانور قطع ارتباط مشترکان مرکز سنندج به بیجار به مناسبت هفته پدافند غیرعامل مورد ارزیابی قرار گرفت.

ذوالقدر معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور بر تقویت ارتباطات امن و تداوم رزمایش‌های عملیاتی تأکید کرد.

حکمت مدیرعامل مخابرات منطقه کردستان نیز از فعالیت شبانه‌روزی مرکز پایش و کنترل شبکه ارتباطی استان برای رصد هشدار‌ها و تجهیزات مخابراتی خبر داد.

ورمقانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، هم پدافند غیرعامل را راهکاری کم‌هزینه و اثربخش برای پیشگیری از بحران‌ها و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها دانست.

به گفته ویسی مدیرکل پدافند غیرعامل استان پایداری شبکه‌های ارتباطی از ارکان اصلی مدیریت بحران و هدایت شرایط اضطراری است.

اما بخش دیگری از این برنامه به بازدید از زیرساخت‌های آسیب‌دیده صداوسیمای مرکز کردستان اختصاص داشت.

بنی‌عامریان مدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان هم با اشاره به تداوم پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استان با وجود حملات دشمن به زیرساخت‌های این مرکز گفت: تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های فنی و سایر عوامل موجب شد پخش شبکه استانی در کمتر از چند ساعت از سر گرفته شود.

بازدید از بخش‌های آسیب‌دیده و محل اصابت موشک پایان‌بخش این مانور بود.