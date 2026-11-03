به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند پرتره «آقای پولاروید» محصول ۲۰۲۶ آمریکا، به مدیردوبلاژی امیرصالح کسروی و صدابرداری سعید عابدی در واحد دوبلاژ اداره کل تأمین و رسانه بین‌الملل سیما دوبله شده و قرار است از شبکه چهار سیما پخش شود.

محمد بهاریان، محمد تنهایی، ناهید حجت‌پناه، سعید داننده، سیما رستگاران، لادن سلطان‌پناه، فاطمه صبا، بهروز علی‌محمدی، پویا فهیمی، امیربهرام کاویانپور، نسرین کوچک‌خانی، علیرضا ناصحی، صنم نکواقبال، حسین نورعلی و امیرصالح کسروی صداپیشگی این اثر را بر عهده داشته‌اند.

این مستند روایتگر زندگی ادوین لند، مخترع و کارآفرین آمریکایی است که با نوآوری‌های خود در زمینه دوربین عکاسی فوری، صنعت عکاسی را متحول کرد و بر اهمیت خلاقیت، کنجکاوی علمی و پشتکار در پیشرفت فناوری تأکید دارد.

همچنین مجموعه مستند اجتماعی «تو شدن» محصول سال ۲۰۲۰، با بررسی مراحل رشد انسان از بدو تولد تا دستیابی به هویت مستقل و شکل‌گیری شخصیت، چهارشنبه‌ها ساعت ۲۲ با کیفیت تصویر ۴ K-HDR از شبکه فراتر پخش می‌شود .

بازپخش این مستند یکشنبه‌ها ساعت ۱۶ روی آنتن می‌رود.