به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، هم‌زمان با هفته بسیج دانش‌آموزی، مراسم یادواره شهدای دانش‌آموز و گرامیداشت یاد و خاطره دانش‌آموز بسیجی، شهید ایلیا علیخانی، در آموزشگاه شهید حسین زمانی شهر فرادنبه برگزار شد.

این مراسم با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدای دانش‌آموز، تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل نوجوان با سیره و آرمان‌های شهدا برگزار شد.

شهید ایلیا علیخانی، دانش‌آموز ۱۷ ساله‌ای بود که در حوادث ۱۸ دی‌ماه سال گذشته در شاهین‌شهر اصفهان به شهادت رسید و نامش به‌عنوان یکی از شهدای دانش‌آموز در یاد و خاطره هم‌نسلانش ماندگار شد.

یادواره شهدای دانش‌آموز، فرصتی برای پیوند نسل امروز با آرمان‌های شهدا و یادآوری این حقیقت است که وطن‌دوستی، ایثار و مسئولیت‌پذیری، درس‌هایی ماندگار برای نسل آینده‌اند.