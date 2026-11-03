مدیر باغبانی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مقدمات و روند بهسازی باغات گردو و زیتون استان با پیش‌بینی تسهیلات بانکی ارزان قیمت آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، نیرومند صیادی مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه بهسازی باغ‌های مرکبات، زیتون و گردو از مطالبات سال‌های اخیر بهره‌برداران است گفت: روند بهسازی این باغاها با مشارکت بنیاد‌ علوی، برکت و تعاون بسیج و ارائه تسهیلات ارزان قیمت انجام می شود.

صیادی افزود: هم اکنون ۴۸۵ بهره‌بردار در مناطق سردسیری کهگیلویه و بویراحمد برای بهسازی باغ‌ها و توسعه گیاهان دارویی متقاضی دریافت تسهیلات شده‌اند.

وی ادامه داد: باغ های مرکبات در شهرستانهای گرمسیری استان نیز در حال بررسی است.

مدیر باغبانی جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: این اعتبار‌ها به‌طور ویژه برای عملیات تخصصی همچون سرشاخه‌کاری درختان گردو، سیب و زیتون، تغذیه باغستان‌های مرکبات و همچنین اجرای برنامه‌های توسعه گیاهان دارویی در استان پیش‌بینی شده است.

صیادی افزود: سقف تسهیلات اعطایی برای هر بهره‌بردار در بخش گیاهان دارویی سه میلیارد ریال و در مجموع، ۲ میلیارد ریال و دوره بازپرداخت این وام هم پنج ساله است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به محلی بودن غالب ارقام درختان گردوی استان گفت: پیوند و سرشاخه‌زنی نیازی برای اقتصادی‌تر شدن باغستان‌های استان است.

وی تصریح کرد: افزایش کیفیت و کمیت محصول گردو از مزایای سرشاخه‌زنی و پیوند درختان گردو و زیتون در استان است.

صیادی عنوان کرد: استفاده از ارقام تجاری پرمحصول از طریق پیوند و سرشاخه‌زنی باعث کاهش خسارت سرمازدگی بر باغ‌های گردوی کهگیلویه و بویراحمد می‌شود.

وی گفت: میزان برداشت فعلی گردو را حدود سه تن در هکتار اعلام کرد و گفت: هدف‌گذاری شده با توسعه ارقام پربازده و اجرای برنامه‌های اصلاحی، میزان تولید به حدود پنج تن در هکتار افزایش یابد.