به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ میکائیل صادقلو اظهار داشت: مأموران یگان امداد این فرماندهی حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور مواصلاتی «جلفا به خوی»، به دو دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و با اقدامات انتظامی آنها را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از خودرو‌های مذکور، تعداد ۱۲ نفر تبعه خارجی که بدون مدارک هویتی و اقامتی معتبر در کشور حضور داشتند و به‌صورت غیرمجاز جابه‌جا می‌شدند، شناسایی و جمع‌آوری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان جلفا تصریح کرد: در راستای اجرای قوانین مربوط به اقامت اتباع بیگانه و صیانت از نظم عمومی، افراد جمع‌آوری‌شده طی هماهنگی‌های لازم با مراجع قضایی و ذی‌صلاح، جهت طی مراحل قانونی طرد و بازگشت به کشور مبدأ منتقل خواهند شد.

سرهنگ صادقلو در ادامه با اشاره به اهمیت انتظام‌بخشی در مناطق مرزی افزود: پایش مستمر گلوگاه‌ها و محور‌های مواصلاتی از سوی پلیس با هدف صیانت از امنیت پایدار و پیشگیری از هرگونه تردد غیرقانونی با قاطعیت دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم صیانت از بازار کار محلی بیان داشت: حضور و به‌کارگیری اتباع غیرمجاز از سوی برخی کارفرمایان متخلف، تعادل بازار کار را برهم زده و فرصت‌های شغلی را از نیروی کار بومی سلب می‌کند که پلیس در این حوزه نیز نظارت‌های خود را اعمال می‌کند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: تردد افراد فاقد هویت مشخص می‌تواند چالش‌هایی را در حوزه امنیت اجتماعی و پایش‌های انتظامی ایجاد کند که کنترل مبادی ورودی و خروجی جلفا پاسخی به این ضرورت است.

سرهنگ صادقلو اضافه کرد: استقرار و تردد کنترل‌نشده این افراد بار مضاعفی بر زیرساخت‌های خدماتی و شهری تحمیل می‌کند و ساماندهی آنان گامی در راستای حفظ تعادل اجتماعی منطقه محسوب می‌شود.

وی با قدردانی از مشارکت شهروندان خاطرنشان کرد: عموم مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تردد مشکوک یا به‌کارگیری اتباع غیرمجاز، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.