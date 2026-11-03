به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مسئول بنیاد نوجوان اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: برترین‌های رویداد ملی رسانه‌ای خط‌شکن به عنوان یکی از اقدامات محوری در راستای تحقق جهاد تبیین و میدان‌داری نسل نوجوان در عرصه‌ی جنگ نرم، با حضور پرشور دانش‌آموزان و فعالان رسانه‌ای دهه ۸۰ و نودی مازندران در بستر فضای مجازی و حضوری برگزار و پس از داوری، معرفی شدند.

حجت‌الاسلام رضا عسکری گفت: این رویداد به‌صورت سراسری و همزمان در ادارات تبلیغات اسلامی شهر‌های مختلف مازندران و با رزمایش رسانه‌ای متمرکز در مصلای بزرگ المهدی (عج) بابلسر به اجرا در آمد.

وی با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری بر روی نسل نوجوان در عرصه‌ی رسانه، تاکید کرد: دانش‌آموزان توانستند با بهره‌گیری از نرم‌افزار‌های کاربردی، مهارت‌های خود را در قالب‌های متنوعی مانند تولید پادکست، خبر مکتوب، کلیپ‌های کوتاه ویدئویی و گزارش‌های رسانه‌ای محک بزنند.

این مقام مسئول گفت: هیئت داوران پس از بررسی دقیق آثار از نظر محتوا، خلاقیت، و تأثیرگذاری، برگزیدگان این دوره را معرفی کردند که در بخش عکس؛ گروه شهید سالخورده — بابل، بخش پوستر: رتبه نخست: مطهره عباسی — آمل رتبه دوم: مجموعه پوستر شهرستان نکا، بخش ریلز: رتبه اول: منصور کیایی، یکتا ترابی، ترمه — تنکابن رتبه دوم: مدرسه شهید صدرای بابل رتبه سوم: بهاره میرشاهی — نوشهر رتبه چهارم: غلاعلم فیروزی — بندپی رتبه پنجم: زهرا اصغری از نور انتخاب شدند.

بخش پادکست: رتبه نخست: یسنا گلچین — سیمرغ رتبه دوم: یگانه صدیقی — تنکابن بخش نماهنگ کوتاه: رتبه اول: گروه میثاق (محمدحسین کریمی‌فر، محمدطا‌ها بیژنی، مهدی آزاد، علی‌اصغر راست‌روان) — نوشهر رتبه دوم: نگین لطفی — تنکابن رتبه سوم: ریحانه نورا، ستایش سلحشور — میاندرود «بخش کمیک موشن»: رتبه اول: گروه حورالزهرا — محمودآباد رتبه دوم: فاطمه قهرمانی — آمل رتبه سوم: محمدصادق خورشیدی — ساری طنز تصویری: رتبه اول: محدثه علیجان، بهاره احمدی — نوشهر بخش «تهیه گزارش»: رتبه اول: امیرعلی اسکندری — بابلسر با نظر هیات داوران انتخاب و معرفی شدند.