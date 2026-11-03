به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی جمعی از مسئولان بویین میاندشت با خانواده شهیدان محسن کاویانی، مجتبی خسروی ومحمدحسن توکلی از شهدای دانش آموز شهرستان بویین میاندشت دیدار وگفتگو کردند.

دراین دیدار‌ها با گرامیداشت یادو خاطره همه شهدا به ویژه شهدای دانش آموز، خاطراتی از دوران تحصیل این شهیدان وعلاقه آنها به حضور درجبهه‌ها بیان شد.

شهرستان بویین میاندشت ۳۵۰ شهید تقدیم نظام و انقلاب کرده است که ۲۳ شهید آن از شهدای دانش آموز هستند.