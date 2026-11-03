مرحله نهایی و اختتامیه رویداد ملی دانش‌آموزی نوپایا با حضور دانش‌آموزان برگزیده از سراسر کشور و با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های علمی، تقویت مهارت‌های حل مسئله و توسعه کار تیمی،برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی و اختتامیه رویداد ملی دانش‌آموزی نوپایا با حضور دانش‌آموزان برگزیده از سراسر کشور و با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های علمی، تقویت مهارت‌های حل مسئله و توسعه کار تیمی،برگزار شد.

مرحله نهایی و اختتامیه رویداد ملی دانش‌آموزی نوپایا با حضور دانش‌آموزان برگزیده از سراسر کشور برگزار شد؛ رویدادی که با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های علمی، تقویت مهارت‌های حل مسئله و توسعه کار تیمی، فرصتی برای تجربه رقابتی علمی و عملی فراهم کرد.

جامعه هدف نوپایا، دانش‌آموزان پایه‌های ششم تا یازدهم بودند, که در این مسابقات ۳۲ هزار دانش آموز در ۷ هزار تیم و از ۳۲ استان حضور داشتند.

در پایه ششم ۱۲ تیم، در پایه هفتم ۱۱ تیم، در پایه هشتم ۱۰ تیم و در پایه نهم ۱۴ تیم حضور دارند. به ترتیب در رشته ریاضی ۱۵ تیم، تجربی ۱۴ تیم، انسانی ۱۵ تیم، ریاضی پایه یازدهم ۱۲ تیم، تجربی پایه یازدهم ۱۷ تیم و انسانی، پژوهشی و کارآفرینی پایه یازدهم ۱۶ تیم. مجموعاً ۱۶۵ تیم در این دوره از مسابقات و در رقابت نهایی حضور پیدا کردند.