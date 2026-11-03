پخش زنده
امروز: -
مدیر آموزشوپرورش کیش از حضور دانشآموزان مدارس کیش، در مراسم گرامیداشت یومالله ۱۳ آبان در اسکله کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عباس رجائیفرد با اشاره به برنامههای گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گفت: آموزش و پرورش با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش، برنامههای متنوعی را برای مشارکت دانشآموزان در یوم الله ۱۳ آبان تدارک دیده است.
او افزود: دانشآموزان با اجرای برنامههای شعرخوانی، سرود، دکلمهخوانی و همخوانی شعارهای انقلابی، در اجتماع شبانه مردمی میدان ساحل حاضر شدند.
مدیر آموزشوپرورش کیش با اشاره به برنامه فعالیت حضوری مدارس در روزهای آینده افزود: تمامی مدارس سه شنبه و چهارشنبه حضوری فعالیت خواهند داشت.
رجائیفرد از حضور دانشآموزان در مراسم یومالله ۱۳ آبان، خبر داد و گفت: دانشآموزان تمامی مدارس در اسکله تفریحی کیش حاضر خواهند شد و با مشارکت فعال در این مراسم، با قرائت بیانیه، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را گرامی خواهند داشت.