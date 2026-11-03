به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عباس رجائی‌فرد با اشاره به برنامه‌های گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گفت: آموزش‌ و پرورش با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش، برنامه‌های متنوعی را برای مشارکت دانش‌آموزان در یوم الله ۱۳ آبان تدارک دیده است.

او افزود: دانش‌آموزان با اجرای برنامه‌های شعرخوانی، سرود، دکلمه‌خوانی و هم‌خوانی شعار‌های انقلابی، در اجتماع شبانه مردمی میدان ساحل حاضر شدند.

مدیر آموزش‌وپرورش کیش با اشاره به برنامه فعالیت حضوری مدارس در روز‌های آینده افزود: تمامی مدارس سه شنبه و چهارشنبه حضوری فعالیت خواهند داشت.

رجائی‌فرد از حضور دانش‌آموزان در مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، خبر داد و گفت: دانش‌آموزان تمامی مدارس در اسکله تفریحی کیش حاضر خواهند شد و با مشارکت فعال در این مراسم، با قرائت بیانیه، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را گرامی خواهند داشت.