به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، انتشارات دارالحضاره اسلامیه لبنان به‌تازگی ترجمه عربی کتاب «آب هرگز نمی‌میرد» نوشته حمید حسام را منتشر کرده است.

این ترجمه که با تقریظ رهبر انقلاب کتاب همراه است، به کوشش میثم عفیف العلی انجام شده و اخیرا وارد بازار نشر کشور‌های عرب زبان شده است.

«آب هرگز نمی‌میرد»، دربرگیرنده خاطرات میرزا محمد سلگی از فرماندهان لشکر ۳۲ انصارالحسین همدان است. حسام که در کارنامه کاری خود آثار متعددی درباره شهدا و دفاع مقدس به یادگار گذاشته، این‌بار تلاش کرده تا با نگاهی جدید به سراغ خاطرات جنگ برود. او با به‌کارگیری اسلوبی نو در کنار استفاده از نثری صریح و بی‌اغراق، قهرمانی از قهرمانان جنگ را معرفی می‌کند.

نویسنده در کنار روایت خاطرات سلگی، برای تکمیل خاطرات او و ارائه روایتی کامل و جامع، از خاطرات تعدادی دیگر از رزمندگان و فرماندهان همراه با سلگی نیز بهره برده است.

رهبر انقلاب تقریظی که بر این کتاب نگاشته‌اند که به این شرح است: سلام بر یاران حسین (علیه‌السّلام) و سلام بر لشکر انصارالحسین همدان؛ و سلام بر شهیدان، دلاوران، فدائیان، شیران روز و عابدان شب؛ و سلام بر شهید زنده میرزا محمد سلگی و بر همسر با ایمان و صبور او؛ و سلام بر حمید حسام که دردانه‌هایی، چون سلگی و خوش‌لفظ را به ما شناساند. ساعت‌های خوش و باصفایی را با این کتاب گذراندم و بار‌ها با دریغ و حسرت گفتم: درنگی کرده بودم کاش در بزم جنون من هم لبی‌تر کرده زان صهبای جام پرفسون من هم هزاران کام در راه است و دل مشتاق و من حیران که ره، چون می‌توانم یافتن سوی درون من هم ... در میان کتاب‌های خاطرات جنگ، این، یکی از بهترین‌ها است. نگارش درست و قوی، ذوق سرشار، سلیقه و حوصله، همت بلند، همه با هم دست به کار تولید این اثر شده‌اند.

حمید حسام، نویسنده کتاب «آب هرگز نمی‌میرد»، نیز درباره این کتاب اظهار داشت: از اتفاقی که برایت یقینی و امری واقع است، اما از بس عجیب است که خواننده کتاب تصور می‌کند ساخته خیال و ذهن نویسنده است، چگونه می‌توان نوشت؟ حرف میرزا محمد سلگی حرف خودش نیست؛ بلکه حرف یک تاریخ است و مربوط به یک نفر نیست؛ بلکه انعکاس ایده، آرمان و آرزو‌های یک نسل است. دیدم کلام آقای سلگی پر از حادثه و حماسه است و هیچ نیازی به تلاش و دست و پا زدن قلم من ندارد و همان روایت صادقانه است که رهبر معظم انقلاب فرمودند. اگر این مسئله کشف شود و معدن کلام میرزامحمد سلگی باز شود، می‌شود این را باورپذیر دانست و خواننده کتاب را با میل می‌خواند و می‌پذیرد. در تاریخ شفاهی چیزی را خلق نمی‌کنیم؛ بلکه به کشف می‌پردازیم.

«آب هرگز نمی‌میرد» در هشتمین دوره جایزه جلال آل‌احمد برگزیده بخش مستندنگاری شناخته شد و انتشارات ۲۷ بعثت تاکنون چندمرتبه آن را تجدیدچاپ کرده است.

قرارداد رایت این اثر به زبان عربی به کوشش آژانس ادبی تماس به امضا رسیده است.