به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علی زندیان با اشاره به روند شیوع بیماری‌های تنفسی در هفته‌های اخیر گفت: در هفته‌های گذشته موارد ابتلا به کووید روند افزایشی داشت، اما از هفته گذشته تاکنون موارد ابتلا به آنفلوآنزا افزایش یافته است.

او تصریح کرد: از میان ۱۰۰ نمونه تنفسی بررسی‌شده، ۸.۷ درصد مربوط به آنفلوآنزا و ۱۱ درصد مربوط به کووید بوده است.

مدیر گروه بیماری‌های واگیردار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: در نمونه‌های بررسی‌شده در آزمایشگاه‌های استان، ویروس آنفلوآنزا نوع B شناسایی شده که نسبت به نوع A خطر کمتری دارد و تاکنون موردی از آنفولانزای نوع A در همدان گزارش نشده است.

علی زندیان با بیان اینکه بیماری‌های تنفسی در محیط‌های پرتردد و فضا‌های بسته بیشتر منتقل می‌شوند افزود: استفاده از ماسک در مکان‌های شلوغ، شست‌وشوی مکرر دست‌ها، پرهیز از لمس بینی و صورت با دست‌های آلوده و کاهش حضور غیرضروری در اماکن پرتجمع، از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از ابتلاست.

او با اشاره به آسیب‌پذیری بیشتر کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد دارای نقص سیستم ایمنی در برابر عوارض بیماری، تصریح کرد: علائم آنفلوآنزا شامل سردرد، بدن‌درد، تب، آبریزش بینی و سرفه است و دوره معمول بیماری سه تا پنج روز طول می‌کشد؛ البته در گروه‌های پرخطر ممکن است بیماری طولانی‌تر شود و حتی به بستری بیمار منجر شود.

مدیر گروه بیماری‌های واگیردار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان همچنین واکسیناسیون را از راهکار‌های پیشگیری از عوارض آنفلوآنزا دانست و گفت: کودکان، سالمندان، زنان باردار و کارکنان حوزه بهداشت و درمان در اولویت دریافت واکسن قرار دارند. گروه‌های پرخطر می‌توانند برای دریافت رایگان واکسن به مراکز جامع سلامت مراجعه کنند.

علی زندیان با اشاره به اینکه بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا از نیمه شهریور تا نیمه آبان است، خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال تداوم گردش ویروس در همدان تا اردیبهشت، افرادی که تاکنون واکسن دریافت نکرده‌اند، در صورت دسترسی می‌توانند برای تزریق آن اقدام کنند.