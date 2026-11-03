معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: امسال سه هزار و ۸۷۷ تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش به بیش از سه میلیون و ۴۵۸ هزار دلار به کشور‌های روسیه، پاکستان، قزاقستان، افغانستان، بلغارستان و ترکیه صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، احد مرادی با اشاره به ترکیب محصولات صادراتی استان افزود: سه هزار و ۶۵۸ تن رب گوجهفرنگی، ۲۰۱ تن پسته، ۱۵ و نیم تُن گیلاس و سه تن هلو از جمله محصولات صادرشده بود.

به گفته مرادی علاوه بر میزان صادراتی که بهطور رسمی از گمرک استان انجام شده، بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی خراسان شمالی از جمله انگور نیز توسط تجار و بازرگانان سایر استان‌ها خریداری و به کشور‌های مختلف صادر می‌شود.