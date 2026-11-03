به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد ، در نشست ستاد هماهنگی استقبال و تشییع شهدای گمنام در شهرستان لنده، برنامه‌های استقبال و میزبانی از پیکر مطهر این شهدا تشریح شد.

این مراسم با سخنرانی، مداحی و سینه‌زنی به مناسبت ورود به دهه دوم فاطمیه برگزار می‌شود و پیکر مطهر شهدا در حسینیه سپاه پاسداران مورد استقبال و وداع مردم قرار خواهد گرفت.

بر اساس این برنامه، صبح روز بعد مراسم تشییع شهدای گمنام در شهرستان لنده پیکر مطهر این شهدا برای استقبال به یکی دیگر از شهرستان‌های استان منتقل می‌شود.