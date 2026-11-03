زمین ورزشی شهید ماکان نصیری با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس، افزایش نشاط اجتماعی و فراهم‌کردن زمینه فعالیت‌های بدنی دانش‌آموزان، در مدرسه هدف آموزش و پرورش ناحیه ۲ قم افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، زمین ورزشی شهید ماکان نصیری در مدرسه هدف افتتاح شد.

در آغاز این مراسم، مسئولان با اهدای گل به یادواره شهید ماکان نصیری ادای احترام کردند.

این فضای ورزشی با هدف ارتقای سرانه فضا‌های ورزشی مدارس و توسعه فرصت‌های فعالیت بدنی دانش‌آموزان احداث شده است و علاوه بر استفاده در کلاس‌های درس تربیت بدنی، برای اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان نیز در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

مدرسه هدف از مدارس تحت پوشش طرح نماد، نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان، است و توسعه امکانات ورزشی در چنین مدارسی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش نشاط و شادابی دانش‌آموزان، غنی‌سازی اوقات فراغت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

توسعه عدالت ورزشی، افزایش سرانه فضا‌های ورزشی و توجه به نقش ورزش در ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانش‌آموزان از اهداف اجرای این طرح در مدارس استان قم است.