به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله نخست اردو‌های آماده‌سازی تیم فوتبال جوانان ایران برای حضور در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ چین، از ۱۵ آبان آغاز می‌شود.

برهمین اساس با نظر کادرفنی ۳۰ بازیکن به این مرحله از اردو که تا پایان فیفادی ماه نوامبر (۲۶ آبان) ادامه دارد، دعوت شدند.

اسامی آنها به شرح زیر است:

آریا شفیع دوست، امیرمهدی مقصودی، محمد اکبری، محمد علی رهنما (سپاهان) امیرمحمد قزوینه، پویا اسمی و مهدی چشم براه (پرسپولیس) امیرمحمد کریمی، عرفان خدادادیان و متین خجسته (آلومینیوم اراک) جعفر اسدی و آرین رادین کیا (پیکان) محمدعلی صحنه (شاهین تهران) آرین معالی و امیرحسین فارسی (خیبر خرم آباد) عباس رفیع و ابوالفضل زاده عطار (فولاد خوزستان) امیررضا ولی‌پور، بنیامین علیپور و محمدرضا عباسی (گل‌گهر) معید ایمری، ابوالفضل کاظمی و دانیال نقدی (نساجی) ایلیا ابراهیمی (استقلال) ایلیا جعفری (هوادار) سید مهدی حسینی (شمس آذر) علی اصغر ثمری وفا (تراکتور) ماهان بهشتی (ملوان) محمد مهدی جان نیا (مس شهربابک) و مرتضی فرخانی (ذوب آهن)