

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، صادقیان مدیرکل پدافند غیرعامل استان یزد با اشاره به اهمیت تأمین نان در شرایط بحرانی، از توسعه نانوایی‌های پدافندی در استان خبر داد و گفت: بیش از ۲۰ درصد نانوایی‌های استان به تجهیزات پدافندی مجهز شده‌اند.

طباطبائی فرماندار ویژه میبد نیز با اشاره به روند توسعه این طرح در شهرستان گفت: هشت نانوایی در سطح استان به‌طور کامل پدافندی شده‌اند که ظرفیت تولید روزانه ۱۶۰ هزار قرص نان را دارند و هفت نانوایی دیگر نیز در مراحل تکمیل تجهیزات هستند.

در حاشیه این رزمایش، نیرو‌های انتظامی و پلیس راهور نیز برای تأمین امنیت، مدیریت ترافیک و پیشگیری از حوادث احتمالی در محل مستقر شدند.

این رزمایش، بخشی از برنامه آمادگی نانوایی‌های میبد برای مقابله با شرایط اضطراری و تضمین استمرار یکی از نیاز‌های اساسی مردم بود.

پدافند غیرعامل در نانوایی‌ها یعنی حتی اگر آب، برق و گاز قطع شود، نان مردم نباید از سفره‌ها حذف شود.