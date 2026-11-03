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آمادگی نانواییهای پدافندی شهرستان میبد برای تداوم تولید و تأمین نان شهروندان در شرایط اضطراری سنجیده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، صادقیان مدیرکل پدافند غیرعامل استان یزد با اشاره به اهمیت تأمین نان در شرایط بحرانی، از توسعه نانواییهای پدافندی در استان خبر داد و گفت: بیش از ۲۰ درصد نانواییهای استان به تجهیزات پدافندی مجهز شدهاند.
طباطبائی فرماندار ویژه میبد نیز با اشاره به روند توسعه این طرح در شهرستان گفت: هشت نانوایی در سطح استان بهطور کامل پدافندی شدهاند که ظرفیت تولید روزانه ۱۶۰ هزار قرص نان را دارند و هفت نانوایی دیگر نیز در مراحل تکمیل تجهیزات هستند.
در حاشیه این رزمایش، نیروهای انتظامی و پلیس راهور نیز برای تأمین امنیت، مدیریت ترافیک و پیشگیری از حوادث احتمالی در محل مستقر شدند.
این رزمایش، بخشی از برنامه آمادگی نانواییهای میبد برای مقابله با شرایط اضطراری و تضمین استمرار یکی از نیازهای اساسی مردم بود.
پدافند غیرعامل در نانواییها یعنی حتی اگر آب، برق و گاز قطع شود، نان مردم نباید از سفرهها حذف شود.