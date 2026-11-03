در عملیات ضربتی پلیس مبارزه با مواد مخدر در شهرستان نیشابور، محموله‌ای مشتمل بر ۷۴ کیلوگرم تریاک با ناحالصی بالا به همراه وسایل توزین و بسته‌بندی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور گفت:در پی دریافت اطلاعات مبنی بر فعالیت‌های مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر و انتقال محموله‌های افیونی به این شهرستان، دستورات لازم برای بررسی و انجام عملیات صادر شد.

سرهنگ مجتبی موهبتی افزود: تیم‌های عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام اقدامات اطلاعاتی و پوششی گسترده، موفق شدند یکی از عوامل اصلی تهیه و توزیع مواد افیونی را شناسایی و بازداشت کنند.

سرهنگ موهبتی گفت: ۴ متهم دیگر نیز در این پرونده دستگیر شدند.

وی افزود:در جریان این عملیات، ۳ دستگاه خودروی سواری متعلق به متهمان نیز توقیف و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.