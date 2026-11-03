به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جلسه کارگروه اشتغال شهرستان با محوریت برنامه‌ریزی و هماهنگی برای توزیع اعتبار تسهیلات مشاغل خانگی سال ۱۴۰۵، به ریاست علی‌ محمد اسلامی فرماندار و با حضور معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری و سایر مسئولان در محل دفتر فرماندار برگزار شد.

فرماندار شهرستان قرچک با تأکید بر ضرورت جذب کامل اعتبار اختصاص‌یافته، خواستار بررسی دقیق شرایط متقاضیان پیش از تشکیل پرونده و معرفی آنان به بانک شد و تصریح کرد: احراز ضوابط بانکی، وضعیت ضمانت، نداشتن موانع اعتباری و برخورداری از شرایط تعیین‌شده در دستورالعمل تسهیلات باید پیش از معرفی افراد مورد توجه قرار گیرد تا سهمیه شهرستان به دلیل معرفی پرونده‌های فاقد شرایط بلااستفاده نماند

علی محمد اسلامی بر ضرورت تسریع در تکمیل پرونده‌ها و ارجاع آن‌ها به بانک تا پایان آبان‌ماه تأکید کرد و خواستار پیگیری افزایش ظرفیت اعتباری شهرستان شد.

نماینده عالی دولت وفاق ملی در شهرستان قرچک در ادامه، بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت حمایتی بنیاد برکت و بنیاد علوی را برای توسعه مشاغل خانگی و حمایت از متقاضیان واجد شرایط شهرستان مورد تأکید قرار داد.

در این جلسه، تخصیص اعتبار ۱۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی شهرستان به ادارات مرتبط و روند شناسایی و معرفی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت.