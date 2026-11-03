به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در آستانه‌ی ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز، اکران ویژه‌ی پویانمایی سینمایی «نبرد بادبادک‌ها» به کارگردانی الهام ابراهیمی و نویسندگی امیررضا مافی، به صورت نیم‌بها برای مدارس سراسر کشور کلید خورد.

این اثر ماجراجویانه که از تازه‌ترین محصولات مرکز پویانمایی سوره است، با هدف بهره‌مندی دانش‌آموزان از آثار سینمایی حوزه کودک و نوجوان اکران می‌شود. مدیران و مسئولان مدارس سراسر کشور می‌توانند برای هماهنگی نمایش نیم‌بهای این انیمیشن، عدد ۶ را به شماره ۳۰۰۰۷۸۲۱۲۱ ارسال کنند.