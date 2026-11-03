رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد، در پیامی به مناسبت رویداد ملی روز دانش‌آموز، با تأکید بر جایگاه تاریخی و تمدنی ایران و با اشاره به نقش تاریخی دانشمندان ایرانی و مسلمان در پیشرفت علم گفت: دانشمندان ما در دورانی که بخش‌های گسترده‌ای از جهان در ناآگاهی به سر می‌بردند، با ایمان، پژوهش و اخلاق، چراغ دانش را برافروختند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی‌اکبر ولایتی در پیامی که امروز در رویداد ملی روز دانش‌آموز با عنوان «دانش‌آموز اندیشه‌ورز، استکبارستیز و سازنده ایران فردا» قرائت شد، خطاب به آنها گفت : شما وارثان تمدنی بزرگ هستید ، این سرزمین، زادگاه دانشمندانی همچون ابن‌سینا و رازی است که طب را به جهان آموختند؛ ابوریحان بیرونی، خواجه نصیرالدین طوسی و محمد بن حسن کرجی را در دامان خود پرورش داده که در شکوفایی ریاضیات و نجوم نقش داشته‌اند.

وی افزود: ایران ، فردوسی را دارد که با شاهنامه زبان و هویت ما را زنده نگه داشت و سعدی، حافظ و مولوی را که درس عرفان، معنویت، مهربانی و انسانیت به جهانیان آموختند. این بزرگان در مکتب اسلام و در سرزمین ایران رشد کردند و به ما آموختند که علم و عدالت دو بال پرواز یک ملت هستند.

رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به نقش تاریخی دانشمندان ایرانی و مسلمان در پیشرفت علم گفت : دانشمندان ما در دورانی که بخش‌های گسترده‌ای از جهان در ناآگاهی به سر می‌بردند، با ایمان، پژوهش و اخلاق، چراغ دانش را برافروختند.

وی آشنایی با این میراث و ادامه دادن مسیر آگاهی و پیشرفت را از مسئولیت‌های نسل جدید دانست و افزود : آگاهی و افتخار به این میراث گران‌بها و ادامه دادن مسیر آن، مسئولیت شماست. به یاد داشته باشید که قویترین سنگر هر ملت، دانایی، توانایی و اخلاق فرزندان آن ملت است.

رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد ، با بیان اینکه امروز ایران بزرگ ما درگیر جنگی نابرابر و ناخواسته است که از سوی دو جنایتکار بر کشور تحمیل شده است، خطاب به دانش‌آموزان گفت: باید همانند رزمندگان و سلحشوران جبهه‌های نبرد، همواره در میدان باشیم و اجازه هیچ‌گونه تحرکی برای جنگ‌افروزی مجدد به دشمنان ندهیم.

علی‌اکبر ولایتی، سیزدهم آبان را روزی ماندگار در تاریخ کشور توصیف کرد و افزود : در این روز نوجوانان و دانش‌آموزان در پاسخ به ندای آزادی‌بخش بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، در برابر فشار‌ها و زیاده‌خواهی قدرت‌های بزرگ ایستادند و از استقلال کشور خود دفاع کردند.

وی با اشاره به مفهوم استکبارستیزی گفت: ایستادگی در برابر قدرت‌هایی که برای دیگران حقی قائل نیستند، می‌خواهند نظر خود را بر دیگران تحمیل کنند و منابع، امکانات و سرمایه‌های ملت‌ها را در اختیار بگیرند، به معنای دشمنی با مردم هیچ سرزمینی نیست؛ بلکه به معنای دفاع از حق، استقلال کشور، زندگی آزاد، عزتمندانه و شرافتمندانه و حق تعیین سرنوشت ملت‌هاست.

دانش‌آموزان در حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور مسئولیت دارند

ولایتی در این پیام با اشاره به شرایط کشور گفت : امروز ایران بزرگ ما درگیر جنگی نابرابر و ناخواسته است که از سوی دو جنایتکار بر کشور تحمیل شده است. در چنین شرایطی، نخستین و اصلی‌ترین وظیفه ما ایستادگی و مقاومت در برابر هرگونه تهدید علیه کشور و تمامیت ارضی ایران است.

وی خطاب به دانش‌آموزان تأکید کرد: باید همانند رزمندگان و سلحشوران جبهه‌های نبرد، همواره در میدان باشیم و اجازه هیچ‌گونه تحرکی برای جنگ‌افروزی مجدد به دشمنان ندهیم.

رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با یادآوری تجربه تاریخی ملت ایران در مواجهه با دشواری‌ها گفت: ملت بزرگ ایران در طول تاریخ پرافتخار خود بار‌ها با دشمنان روبه‌رو شده ، اما با تکیه بر مکتب اهل‌بیت (ع)، وحدت کلمه، انسجام ملی، صبر و همدلی از موانع عبور کرده و با خردورزی سربلند بیرون آمده است.

دانشگاه آزاد اسلامی آماده همراهی با دانش‌آموزان در مسیر پیشرفت است

ولایتی با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی برای حمایت از دانش‌آموزان افزود : دانشگاه آزاد اسلامی با برخورداری از صد‌ها واحد و مرکز آموزشی، پژوهشی و فناوری در سراسر کشور و همچنین مجموعه مدارس سما و با بهره‌مندی از مدیران و معلمان مؤمن، مسئولیت‌پذیر و توانمند، آماده است تا دانش‌آموزان را در مسیر علم و پیشرفت همراهی کند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولان و همکاران دانشگاه آزاد اسلامی در ارتقای کیفیت فرایند تعلیم و تربیت و نوآوری در ارائه خدمات آموزشی، خطاب به دانش‌آموزان گفت: از شما فرزندانم می‌خواهم با جدیت درس بخوانید، به پرسش‌هایتان فکر کنید، کتاب بخوانید، به زبان و فرهنگ خود عشق بورزید و هیچ‌گاه امید را از دست ندهید.

نسل آینده باید پرچم‌دار تمدن نوین اسلامی باشد

رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در این پیام با اشاره به نقش نسل جوان در آینده کشور، خطاب به دانش آموزان افزود : دولتمردان، دانشمندان، ادبا، هنرمندان و کارآفرینان آینده ایران ، از میان شما برخواهند خاست. شما می‌توانید و باید با سخت‌کوشی، ایمان به خداوند و پیروی از ولایت فقیه، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، پرچم پرافتخار تمدن نوین اسلامی را در جهان به اهتزاز درآورید.