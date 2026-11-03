به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر امیرکمال حردانی با اشاره به موفقیت دستیاران تخصصی و فوق‌تخصصی این دانشگاه در آخرین دوره آزمون بورد تخصصی کشور در سال جاری، اظهار داشت: در این دوره، سه نفر از دستیاران دانشگاه موفق شدند با کسب رتبه‌های برتر، در جمع ۵ و ۱۰ درصد برتر قرار بگیرند که این موفقیت بیانگر سطح علمی و توانمندی آموزشی و تلاش مستمر دستیاران است.

وی با تشریح جزئیات این موفقیت افزود: در میان افراد برگزیده، یک نفر از دستیاران فوق‌تخصصی رشته نفرولوژی موفق به قرار گرفتن در جمع ۱۰ درصد برتر کشور شد. همچنین دو نفر از دستیاران تخصصی رشته‌های آسیب‌شناسی و روان‌پزشکی دانشگاه به ترتیب در جمع ۵ درصد و ۱۰ درصد برتر آزمون بورد تخصصی قرار گرفتند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به اهمیت حمایت از نخبگان و استعداد‌های برتر در نظام آموزش پزشکی ادامه داد: کسب این جایگاه‌ها حاصل تلاش علمی، پشتکار و برنامه‌ریزی آموزشی دستیاران در کنار بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی و آموزشی گروه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی دانشگاه است و شناسایی و حمایت از این نیرو‌های توانمند می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزش و خدمات تخصصی نظام سلامت باشد.

دکتر حردانی درباره امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای دستیاران حائز رتبه‌های برتر کشور نیز عنوان کرد: این افراد می‌توانند از امتیازات پیش‌بینی‌شده در فرآیند انتخاب محل گذراندن تعهدات و همچنین فرآیند جذب اعضای هیئت علمی بهره‌مند شوند که این موضوع فرصت مناسبی برای تسهیل مسیر حرفه‌ای و علمی آنان فراهم می‌کند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت ارج نهادن به تلاش‌های علمی و آموزشی دستیاران برتر خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز علاوه بر توجه به ظرفیت‌ها و امتیازات آموزشی و حرفه‌ای این افراد، از طریق تقدیر و تشکر و اهدای جوایز نیز از تلاش‌ها و دستاورد‌های علمی آنان قدردانی می‌کند.