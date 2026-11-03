به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ چنانچه حادثه‌ای در معدنی رخ دهد و مشخص شود پیمانکار به مسائل ایمنی توجه نکرده است، این موضوع از لحاظ قانونی جرم‌انگاری می‌شود. این هشدار در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارگران فعال در معادن استان از ضعف نظارت بر ایمنی و واگذاری معادن به پیمانکاران فاقد صلاحیت فنی و توان مالی گلایه مندند .



حسینی نژاد مدیرکل صمت استان هم در پیگیری تلفنی همکارانم از نظارت بیشتر بر ایمنی معادن و تلاش برای راه اندازی پایگاه امداد و نجات در مجاورت معادن بویژه معادن زغال سنگ استان خبر داد.