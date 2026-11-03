اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: در ۷ ماه امسال ۲۴.۲ همت برای ۹۰۵ طرح تأمین مالی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نتایج بررسی‌های اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار از رشد ۱۹۸ درصدی عملکرد سکو‌های تأمین مالی جمعی در ۷ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.

بر اساس گزارش آماری این اداره در ۷ ماه امسال ۲۴.۲ همت برای ۹۰۵ طرح تأمین مالی شده در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۸.۱ همت برای ۳۳۶ طرح تأمین مالی شده بود.

همچنین در مهر امسال، از طریق سکو‌ها ۵.۲ همت برای ۱۶۶ طرح تأمین مالی شد.