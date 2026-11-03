به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، جابر بابایی داور آملی رشته کوراش برای نخستین بار در رقابت‌های قهرمانی جهان این رشته به‌عنوان داور حضور می‌یابد.

بابایی پیش از اعزام به این مسابقات گفت: رقابت‌های قهرمانی جهان کوراش از چهاردهم تا نوزدهم آبان در شهر آستانه قزاقستان برگزار می‌شود و من به‌عنوان یکی از داوران منتخب کشور برای قضاوت در این رویداد دعوت شده‌ام.

وی افزود: از جمهوری اسلامی ایران دو داور برای حضور در این مسابقات انتخاب شده‌اند و این فرصت ارزشمندی برای نمایش توانمندی داوران کشور در سطح جهانی است.

این داور آملی با اشاره به سابقه حضور در رقابت‌های بین‌المللی و آسیایی گفت: دعوت به قضاوت در مسابقات قهرمانی جهان، اتفاق مهمی در مسیر فعالیت حرفه‌ای من است و فرصتی برای کسب تجربه و آشنایی با آخرین استاندارد‌ها و شیوه‌های داوری بین‌المللی به شمار می‌رود.

بابایی درباره حضور ورزشکاران مازندرانی در ترکیب تیم ملی کوراش نیز گفت: در بخش آقایان نماینده‌ای از مازندران در ترکیب تیم ملی حضور ندارد، اما در بخش بانوان دو ورزشکار از استان عضو تیم ملی هستند.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه کوراش در مازندران افزود: این استان از ظرفیت‌ها و استعداد‌های ورزشی خوبی برخوردار است و امیدواریم با حمایت بیشتر از ورزشکاران، مربیان و داوران، شاهد حضور پررنگ‌تر نمایندگان مازندران در رقابت‌های ملی و بین‌المللی باشیم.

این داور آملی ابراز امیدواری کرد با قضاوت شایسته در این مسابقات، سهمی در معرفی ظرفیت‌های داوری آمل و مازندران داشته باشد و نماینده شایسته‌ای برای ورزش ایران در عرصه جهانی باشد.