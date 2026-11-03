مدیرکل صداوسیمای کیش از راه‌اندازی استودیوی رادیو میدان در اجتماع مردمی و تولید برنامه با مشارکت دانش‌آموزان، گرامیداشت یوم الله سیزدهم آبان ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مصطفی عبدالمحمدی، گفت: دانش‌آموزان در این برنامه، با حضور در بخش‌های مختلف از اجرا و گزارشگری تا تولید بخش های مختلف رادیویی نقش‌آفرینی می کنند.

او افزود: با هدف تکریم دانش‌آموزان و پاسداشت یوم الله سیزدهم آبان، استودیوی رادیو میدان راه‌اندازی شد و با تلاش همکاران رادیو کیش، برنامه‌ای ویژه با حضور و مشارکت دانش‌آموزان تولید و پس از انجام مراحل آماده‌سازی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن از آنتن رادیو کیش پخش خواهد شد.

مدیرکل صداوسیمای کیش، مشارکت مستقیم دانش‌آموزان در تولید محتوای رادیویی را از ویژگی‌های شاخص رادیو میدان برشمرد و گفت: دانش‌آموزان در این برنامه تنها مخاطب برنامه نیستند، بلکه توانمندی‌های خود را در فضای زنده رادیو به نمایش می‌گذارند.

مصطفی عبدالمحمدی از تداوم حضور رادیو میدان در مناسبت‌های مختلف و اجتماع مردمی کیش خبر داد و تصریح کرد: رادیو میدان در مناسبت‌های مختلف در اجتماع مردمی حضور خواهد داشت و متناسب با موضوع، اهمیت و محتوای هر مناسبت، برنامه‌ریزی و طراحی محتوایی انجام می‌شود تا برنامه‌هایی متناسب با همان رویداد تولید و اجرا شود.

او افزود: ظرفیت رسانه‌ای با حضور در متن رویداد‌های مردمی، زمینه‌ را برای انعکاس فضای اجتماع و مشارکت فعال قشرهای مختلف، به‌ویژه نسل نوجوان و دانش‌آموز، در تولید برنامه‌های رادیویی فراهم می‌کند.