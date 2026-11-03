با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان هیئت تکواندو استان قم و شهرداری قنوات، زمینه راه‌اندازی خانه تکواندو در این شهر فراهم شد تا علاقه‌مندان به این رشته المپیکی از امکانات تخصصی آموزش و تمرین بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این تفاهم‌نامه با هدف توسعه و ترویج ورزش تکواندو، شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی، گسترش فعالیت‌های آموزشی و فراهم‌سازی زمینه حضور ورزشکاران مستعد در عرصه‌های قهرمانی به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، با راه‌اندازی خانه تکواندو قنوات، بستر مناسبی برای آموزش، تمرین و فعالیت علاقه‌مندان به این رشته ورزشی فراهم می‌شود و استعداد‌های جدید این شهر فرصت بیشتری برای ورود به مسیر ورزش قهرمانی خواهند داشت.

این اقدام در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و گسترش تکواندو در مناطق مختلف استان قم انجام شده و می‌تواند به تقویت ورزش همگانی و قهرمانی و شناسایی ظرفیت‌های ورزشی شهر قنوات کمک کند.

هیئت تکواندو استان قم نیز از حمایت و همراهی شهردار و مجموعه شهرداری قنوات در فراهم‌سازی زمینه راه‌اندازی خانه تکواندو قدردانی کرد.