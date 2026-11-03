دبیر ملی شبکه گفتمان‌سازان انقلاب اسلامی قرارگاه قرب بقیه‌الله از راه‌اندازی شبکه‌ای از نخبگان حوزوی، دانشگاهی و فرهنگی خبر داد و گفت: ماموریت این شبکه، تبیین فرمان حرکت عمومی و پیاده‌سازی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در کشور است.

دبیر ملی شبکه گفتمان‌سازان انقلاب اسلامی قرارگاه قرب بقیه‌الله، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به ماموریت این شبکه، اظهار داشت: ماموریت ما بر اساس سخنرانی یکم خرداد ۹۸ رهبر شهید است که یکصد روز پس از صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، فرمان حرکت عمومی در کشور را با محوریت جوان متعهد حزب‌اللهی صادر کردند. این سخنرانی، در حقیقت عینی‌سازی و پیاده‌سازی بیانیه گام دوم در کشور است.

وی افزود: رهبر شهید در این سخنرانی تاکید کردند که انقلاب اسلامی به چشم‌انداز خود یعنی تمدن نوین اسلامی و زمینه‌سازی ظهور می‌رسد و برای رسیدن به این قله، باید حرکت عمومی در کشور اتفاق بیفتد؛ حرکتی که نقش‌آفرینی موثر مردم در آن محوریت دارد و جوان متعهد حزب‌اللهی در راس آن قرار می‌گیرد.

دبیر ملی شبکه گفتمان‌سازان انقلاب اسلامی با اشاره به تقسیم کار از سوی رهبر شهید، تصریح کرد: ایشان چهار عنصر اصلی برای این حرکت عمومی مطرح کردند و فرمودند کسانی که صاحبان ذهن فعال و زبان گویا هستند باید این حرکت را تبیین کنند. همچنین جریان‌های حلقه‌های میانی که از جنس ملت و مردم هستند، باید در میدان تمرکز کنند، هدایت کنند و راهکار پیدا کنند تا مسائل کشور حل شود.

وی با تاکید بر نگاه محله‌محور و مردم‌محور، گفت: همان‌گونه که نقش موثر مردم، انقلاب اسلامی را در حوادث گوناگون رقم زد، امروز نیز بعثت مردمی اتفاق افتاده است؛ مردم پرچم را برداشته‌اند و دشمن کوتاه آمده است. این نقش‌آفرینی مردم را بر اساس سخنان رهبر شهید و به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در همه عرصه‌ها، اعم از جنگ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، نیاز داریم.

دبیر ملی شبکه گفتمان‌سازان در ادامه با اشاره به ساختار این شبکه، گفت: ما تبیین‌گران خود را از سه قشر شناسایی می‌کنیم: حوزویان، دانشگاهیان و فرهنگیان. این افراد، صاحبان ذهن فعال و زبان گویا هستند که از اساتید دانشگاه، دانشجویان نخبه، طلبه‌ها و معلمان در مدارس که مخاطبشان نوجوانان و جوانان هستند، انتخاب می‌شوند.

وی افزود: این افراد شناسایی می‌شوند، آموزش‌های لازم را دریافت می‌کنند، با یکدیگر گفت‌و‌گو می‌کنند و فرمان امام شهید به آنها منتقل می‌شود. سپس این افراد به سراغ جوانان، نوجوانان و مردم می‌روند و این گفتمان را تبیین می‌کنند تا نقش‌آفرینی موثر مردم در حرکت عمومی محقق شود.

دبیر ملی شبکه گفتمان‌سازان انقلاب اسلامی قرارگاه قرب بقیه‌الله در پایان به ساختار این قرارگاه اشاره کرد و گفت: قرارگاه قرب بقیه‌الله دو بال دارد؛ بال نخست، ساماندهی جریان‌های حلقه‌های میانی است که همان کنشگران فعال در عرصه‌های مختلف حل مسائل کشور هستند. بال دوم، شبکه گفتمان‌سازی است که از شبکه صاحبان ذهن فعال و زبان گویا از حوزویان و دانشگاهیان شکل می‌گیرد و وظیفه آنها تبیین این جریان برای مردم است.