پیکر پاک مادر شهید علی آلیگرد بر دستان مردم شوش تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پیکر پاک مرحومه حاجیه‌خانم ایراندخت احمدی، مادر شهید والامقام علی آلیگرد، با حضور مردم قدرشناس، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران شهرستان شوش تشییع و تا آرامگاه ابدی بدرقه شد.

شهید علی الیگرد در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۶۵، در منطقه دهلران به فیض عظیم شهادت نائل آمد و در راه دفاع از میهن اسلامی جان خود را فدا کرد.

شهرستان شوش در ۸ سال دفاع مقدس ۷۶۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد.