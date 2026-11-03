به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده سپاه بابل گفت: مراسم وداع استانی با پیکر‌های مطهر ۹ شهید گمنام دفاع مقدس، پنج‌شنبه ۲۱ آبان با حضور اقشار مختلف مردم و مداحان استانی و کشوری درمیدان ولایت بابل برگزار می‌شود.

سرهنگ حسین جناسمی از میزبانی این شهرستان از پیکر‌های مطهر ۹ شهید گمنام دوران دفاع مقدس هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد و گفت: اجتماع بعثت مردم بابل در دویست و پنجاه وهفتمین شب برگزاری خود، پنج‌شنبه ۲۱ آبان از ساعت ۲۰ در میدان ولایت، میزبان پیکر‌های مطهر این شهدا خواهد بود.

وی با اشاره به استانی بودن این مراسم افزود: این آیین معنوی با حضور مداحان برجسته استانی و کشوری برگزار می‌شود و از شبکه‌های سیما نیز به‌صورت تلویزیونی پوشش داده خواهد شد.

جناسمی با تشریح برنامه‌های استقبال از شهدای گمنام در شهرستان گفت: پیکر‌های مطهر شهدا، روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه در مدارس و هیئت‌های مذهبی بابل حضور پیدا می‌کنند تا دانش‌آموزان و دیگر اقشار مردم فرصت زیارت، تجدید پیمان و وداع با این یادگاران دوران دفاع مقدس را داشته باشند.

وی همچنین از برگزاری مراسم تشییع و خاک‌سپاری یکی از شهدای گمنام در روز جمعه ۲۲ آبان خبر داد و تاکید کرد: این مراسم از باغ فردوس به سمت میدان ولایت و محوطه باغ ملی شهرداری بابل برگزار می‌شود و با اجتماع بعثت مردم بابل در شام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) همراه خواهد بود.

فرمانده سپاه شهرستان بابل در پایان از مردم، خانواده‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی دعوت کرد با حضور گسترده در آیین‌های استقبال، وداع و تشییع، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، بار دیگر با آرمان‌های والای شهیدان تجدید میثاق کنند.