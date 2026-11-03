به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، نهاد‌ها و تشکل‌های مردمی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان، شخصیت‌ها، ادارات مختلف و اعضای شورای تامین بر حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان تأکید کردند.

مرکز اسلامی، شورای روحانیت، ائمه جمعه و جماعات، دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مهاباد، قرارگاه امام سجاد (ع) و سپاه مهاباد، تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش، نیروی انتظامی، بسیج دانشجویی و دانش‌آموزی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، صدا وسیمای مهاباد، دانشگاه‌های پیام نور و آزاد اسلامی، آموزش و پرورش، شورای اسلامی شهر و شهرداری، جهادکشاورزی، ورزش و جوانان و سایر نهاد‌ها و ارگان ها، مردم را به حضور پرشور در راهپیمایی فردا دعوت کردند.