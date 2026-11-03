آیین افتتاحیه راهیان نور دانش‌آموزی کشور و گرامیداشت عملیات محرم و مقاومت ۱۸ روزه مردم دهلران و موسیان، در یادمان شرهانی دهلران برگزار شد.

این به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ آیین هم‌زمان با دوازدهم آبان، سالروز عملیات پیروزمند محرم در منطقه عمومی موسیان و شرهانی، با حضور مقامات کشوری و استانی و خانواده‌های معظم شهدای این عملیات برگزار شد و در آن، یاد و خاطره شهدای عملیات محرم گرامی داشته شد.

همچنین یادمان شرهانی در استان ایلام برای نخستین بار میزبان رویداد ملی سفر‌های فرهنگی کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی به سمت مناطق عملیاتی و یادمان‌های شهدا شد و دانش‌آموزان ۹ استان کشور در آن حضور یافتند.

این یادواره با هدف آشنایی نسل دانش‌آموز با فرهنگ ایثار و شهادت، روایت مقاومت مردم دهلران و موسیان و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان برگزار می‌شود و حضور گسترده دانش‌آموزان در یادمان شرهانی، جلوه‌ای تازه از پیوند نسل امروز با آرمان‌های شهدا را به نمایش گذاشته است.