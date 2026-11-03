محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما با اشاره به اخذ مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری طرح برق خورشیدی «نور» از سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲ آبان‌ اظهار کرد: سرمایه‌گذاران با دو رویکرد متفاوت در پذیره‌نویسی اولیه و خرید واحد‌های این صندوق مشارکت می‌کنند؛ گروه نخست، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی هستند که با هدف کسب بازده اقتصادی و تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری خود وارد این صندوق می‌شوند.

وی افزود: با توجه به ظرفیت صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر و چشم‌انداز طرح های برق خورشیدی، این صندوق می‌تواند فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از بازده اقتصادی فراهم کند. همچنین سرمایه‌گذاری در این حوزه به دلیل برخورداری از ویژگی‌های متفاوت نسبت به بسیاری از صنایع دیگر، می‌تواند به متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک آن کمک کند.

معاون وزیر نیرو گروه دوم سرمایه‌گذاران را شرکت‌های صنعتی و تولیدی دانست که در چارچوب تکالیف قانونی وزارت نیرو و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده، به دنبال مشارکت در توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستند و تصریح کرد: با پیگیری و همکاری ساتبا و سازمان بورس، سرمایه‌گذاری در صندوق پروژه برق خورشیدی «نور» از سوی وزارت نیرو معادل احداث مستقیم نیروگاه تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است.

طرزطلب ادامه داد: بر این اساس، شرکت‌های صنعتی و تولیدی می‌توانند متناسب با میزان سرمایه‌گذاری و سهم مالکیت خود در صندوق و برق تولیدی پروژه، از مزایای قانونی سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی بهره‌مند شوند و بخشی از تکالیف تعیین‌شده در قوانین و مقررات مربوط به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از این مسیر ایفا کنند.

وی با بیان اینکه این سازوکار نیاز صنایع به ورود مستقیم به فرآیند احداث نیروگاه و طی مراحل اجرایی و اداری پیچیده آن را برطرف می‌کند، گفت: شرکت‌ها می‌توانند بدون درگیری مستقیم با فرآیند‌های تأمین زمین، احداث و اجرای پروژه، از طریق سرمایه‌گذاری در صندوق پروژه، در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مشارکت کرده و از مزایای قانونی آن برخوردار شوند.

معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: ابلاغیه پنجم مرداد سال جاری و رویه اجرایی مصوب و ابلاغ‌شده در ۱۴ شهریورماه، جزئیات اجرایی این سازوکار را مشخص کرده است و دستگاه‌های ذی‌ربط در وزارت نیرو، به‌ویژه ساتبا، مسئولیت اجرای این مقررات را بر عهده دارند.

طرزطلب در پایان با اشاره به روند پیشرفت طرح های صندوق «نور» اظهار کرد: یکی از نکات قابل توجه این صندوق، تداوم فرآیند احداث نیروگاه‌ها در فاصله زمانی پذیره‌نویسی تا آغاز فعالیت صندوق است؛ به‌گونه‌ای که عملیات اجرایی پروژه‌ها متوقف نشده و میزان پیشرفت ساختگاه‌ها تا پایان مهرماه به تفکیک، از طریق سامانه کدال و وب‌سایت صندوق اطلاع‌رسانی شده است.