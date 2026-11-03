پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) از بازگشایی نماد صندوق سرمایهگذاری طرح برق خورشیدی «نور» در بورس انرژی در روز چهارشنبه ۱۳ آبانماه خبر داد.
محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما با اشاره به اخذ مجوز فعالیت صندوق سرمایهگذاری طرح برق خورشیدی «نور» از سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲ آبان اظهار کرد: سرمایهگذاران با دو رویکرد متفاوت در پذیرهنویسی اولیه و خرید واحدهای این صندوق مشارکت میکنند؛ گروه نخست، سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی هستند که با هدف کسب بازده اقتصادی و تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری خود وارد این صندوق میشوند.
وی افزود: با توجه به ظرفیت صنعت انرژیهای تجدیدپذیر و چشمانداز طرح های برق خورشیدی، این صندوق میتواند فرصت مناسبی برای سرمایهگذاری و بهرهمندی از بازده اقتصادی فراهم کند. همچنین سرمایهگذاری در این حوزه به دلیل برخورداری از ویژگیهای متفاوت نسبت به بسیاری از صنایع دیگر، میتواند به متنوعسازی سبد سرمایهگذاری و مدیریت ریسک آن کمک کند.
معاون وزیر نیرو گروه دوم سرمایهگذاران را شرکتهای صنعتی و تولیدی دانست که در چارچوب تکالیف قانونی وزارت نیرو و مشوقهای پیشبینیشده، به دنبال مشارکت در توسعه ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر هستند و تصریح کرد: با پیگیری و همکاری ساتبا و سازمان بورس، سرمایهگذاری در صندوق پروژه برق خورشیدی «نور» از سوی وزارت نیرو معادل احداث مستقیم نیروگاه تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است.
طرزطلب ادامه داد: بر این اساس، شرکتهای صنعتی و تولیدی میتوانند متناسب با میزان سرمایهگذاری و سهم مالکیت خود در صندوق و برق تولیدی پروژه، از مزایای قانونی سرمایهگذاری در انرژی خورشیدی بهرهمند شوند و بخشی از تکالیف تعیینشده در قوانین و مقررات مربوط به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را از این مسیر ایفا کنند.
وی با بیان اینکه این سازوکار نیاز صنایع به ورود مستقیم به فرآیند احداث نیروگاه و طی مراحل اجرایی و اداری پیچیده آن را برطرف میکند، گفت: شرکتها میتوانند بدون درگیری مستقیم با فرآیندهای تأمین زمین، احداث و اجرای پروژه، از طریق سرمایهگذاری در صندوق پروژه، در توسعه نیروگاههای خورشیدی مشارکت کرده و از مزایای قانونی آن برخوردار شوند.
معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: ابلاغیه پنجم مرداد سال جاری و رویه اجرایی مصوب و ابلاغشده در ۱۴ شهریورماه، جزئیات اجرایی این سازوکار را مشخص کرده است و دستگاههای ذیربط در وزارت نیرو، بهویژه ساتبا، مسئولیت اجرای این مقررات را بر عهده دارند.
طرزطلب در پایان با اشاره به روند پیشرفت طرح های صندوق «نور» اظهار کرد: یکی از نکات قابل توجه این صندوق، تداوم فرآیند احداث نیروگاهها در فاصله زمانی پذیرهنویسی تا آغاز فعالیت صندوق است؛ بهگونهای که عملیات اجرایی پروژهها متوقف نشده و میزان پیشرفت ساختگاهها تا پایان مهرماه به تفکیک، از طریق سامانه کدال و وبسایت صندوق اطلاعرسانی شده است.